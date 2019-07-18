Южнокорейский Сеул стал городом-лидером по числу высотных зданий. В нем насчитывается свыше 16,3 тыс. объектов, высота которых превышает 35 метров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вторую строчку в рейтинге заняла Москва. В российской столице свыше 12,3 тыс. высотных зданий. Тройку лидеров замыкает китайский Гонконг, в нем почти 8 тыс. строений, высота которых больше 35 метров. При этом, Гонконг является лидером по количеству небоскребов (здания выше 150 метров), их в городе насчитывается 355.

Самым высоким зданием в мире остается дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, его высота достигает 828 метров. Отмечается, что сейчас в Дубае строится одновременно полсотни небоскребов - это рекордный показатель в мире.

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