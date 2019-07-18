Миста Блэк из Сан-Антонио (Техас, США), заметивший в небе странный объект, сразу понял, что стал очевидцем какого-то таинственного явления, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Именно поэтому мужчина подъехал на своей машине как можно ближе и снял на видео ярко светящийся НЛО, который летал над зданиями, а потом бесследно исчез.

Уфологи уверены, что корабль пришельцев вовсе не исчезал. Скорее всего, инопланетный экипаж просто выключил все огни, чтобы подготовиться к дальнему перелёту - уверены многие эксперты и любители необъяснимых явлений.

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