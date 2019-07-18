В Сербии разбился самолет
Спортивный самолет разбился на северо-востоке Сербии при выполнении воздушной акробатики, есть пострадавшие. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Танюг.
Самолет Zlin Z-526 Akrobat упал около 8.30 в районе спортивного аэродрома в поселке Ечка в 70 километрах на северо-восток от Белграда.
"Согласно первой информации, есть пострадавшие. Больше в данный момент ничего не можем сказать. Инспекторы Центра по исследованиям аварий на транспорте выехали на место происшествия", - цитирует агентство директора центра Небойшу Петровича.
По данным местных СМИ, самолетом управлял директор авиаклуба города Зренянин Владимир Бупат, который выполнял акробатический полет, когда самолет неожиданно упал.
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