https://news.day.az/world/1139131.html Иран задержал танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе
Иран задержал танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в воскресенье иностранное судно с контрабандным топливом в Персидском заливе. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Fars.
"КСИР задержал иностранное судно с миллионом литров контрабандного топлива в южной части острова Ларк в Персидском заливе", - сообщило агентство.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре