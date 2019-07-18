Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в воскресенье иностранное судно с контрабандным топливом в Персидском заливе. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Fars.

"КСИР задержал иностранное судно с миллионом литров контрабандного топлива в южной части острова Ларк в Персидском заливе", - сообщило агентство.

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