Толстым нет места в раю, заявил священник в Бразилии. За это он мгновенно поплатился: агрессивная темнокожая девушка скинула его со сцены, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В бразильском Сан-Паулу священник Марсело Росси начал свое выступление с того, что женщины с лишним весом не смогут попасть на небеса. Однако он не успел объяснить, в чем причина: в этот момент мужчина уже падал со сцены. В целом его речь была направлена на то, чтобы спасти прихожан от чревоугодия.

Росси заявил, что "толстые женщины не попадут в рай". В этот момент упитанная девушка выбежала на сцену и толкнула пастыря вниз.

"Около 50 тысяч шокированных верующих встали со своих мест, а священник резко упал с лестницы на пол", - уточняет Metro.

Представители церкви позже отметили, что пастор цел и невредим. В настоящее время за него молятся.

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