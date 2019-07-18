В Пекине мужчина случайно убил новорожденного внука. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет портал AsiaOne.

Трагедия произошла во время празднования месяца со дня рождения ребенка в семейном кругу. Дедушка младенца по отцовской линии взял его на руки и собирался произнести тост. Однако кто-то из гостей пошутил, что тот не должен пить без виновника торжества. Чтобы "сохранить лицо", он дал внуку выпить из своего бокала. Увидев это, мать младенца пришла в ярость и выхватила сына из рук свекра.

Спустя полчаса новорожденный перестал дышать. Младенца срочно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Причиной смерти стало алкогольное отравление.

"Дети не могут пить алкоголь. Как вы можете относиться к жизни ребенка так пренебрежительно?" - спросили врачи мужчину.

Узнав о смерти сына, женщина не смогла сдержать эмоции и избила свекра.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!