Несчастный случай произошёл в Аделаиде, Австралия. 28-летняя Габриэлла Суза выполняла номер на акробатическом кольце без рук, когда одно неудачное движение привело к её падению, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сперва зрители подумали, что это нестандартное решение - просто часть представления. Но когда к девушке кинулись работники цирка "Рио", то стало понятно, что случилось страшное. Посетителей попросили в скором порядке покинуть шатёр, а Габриэллу срочно доставили в Королевскую больницу Аделаиды, пишет Daily Mail.

Там акробатке оказали всю необходимую медицинскую помощь и провели несколько операций. Среди прочих серьёзных повреждений девушка получила вывих обоих локтей и запястий. В администрации сообщили, что сейчас состояние Габриэллы стабильное, она улыбается и в скором времени собирается вернуться на арену.

"Габи потребуется некоторое время на восстановление, а пока она надеется, что вы все поддержите оставшихся артистов труппы цирка "Рио"", - прокомментировали в администрация случившееся.

Там также добавили, что в цирке соблюдаются все условия для безопасного выступления, а Габриэлла - опытная гимнастка, занимающаяся акробатикой всю свою жизнь. Поэтому данный эпизод - всего лишь ужасная случайность, к счастью, не закончившаяся трагедией.

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