Министры финансов стран G7 высказали серьезную озабоченность в связи с криптовалютой Libra, создаваемой Facebook и еще десятками компаний. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции по итогам прошедшего саммита.

Во Франции, как в стране, председательствующей в этом году в G7, 17-18 июля проходила встреча министров финансов стран-членов.

"У нас была длинная дискуссия по вопросу цифровых валют и, в частности, по сделанному недавно компанией Faceebok заявлению о Libra. Все члены G7 выразили глубокую озабоченность в связи с этим проектом Libra", - заявил Ле Мэр.

Он отметил, что все признают полезность инноваций в финансовой сфере. "Однако вместе с тем такие проекты как Libra представляют большие сложности - как технические, так и политические. Технические сложности заключаются в том, что есть правила в финансовой области... которые должны соблюдаться всеми. Это правила по борьбе с отмыванием денег, правила по борьбе с финансированием терроризма, правила по защите персональных данных... Эти правила должны соблюдаться всеми финансовыми проектами, но сегодня это не случай проекта Libra, который не представил положений о соблюдении этих правил", - подчеркнул французский министр.

"Политическая проблема - мы не можем согласиться с тем, что частная компания создает свою собственную валюту без какого-либо демократического контроля", - продолжил он.

Libra - криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование. Предполагается, что криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства. Согласно White Paper проекта, Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) - криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров.

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