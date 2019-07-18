https://news.day.az/world/1139206.html Гостиница в Британии обрушилась из-за начавшегося пожара - ВИДЕО
Гостиница в Британии обрушилась из-за начавшегося пожара - ВИДЕО
Здание гостиницы Premier Inn обрушилось в результате пожара в британском Бристоле. Об этом сообщает "Metro",передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Возгорание в гостинице произошло в среду, пожарные пытались взять распространения огня под контроль на протяжении всей ночи. Огонь быстро охватил все здание.
В какой-то момент одна из стен гостиницы не выдержала и обрушилась.
Никто не пострадал, причины пожара выясняются. На месте продолжают работать спасатели.
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