Здание гостиницы Premier Inn обрушилось в результате пожара в британском Бристоле. Об этом сообщает "Metro",передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Возгорание в гостинице произошло в среду, пожарные пытались взять распространения огня под контроль на протяжении всей ночи. Огонь быстро охватил все здание.

В какой-то момент одна из стен гостиницы не выдержала и обрушилась.

Никто не пострадал, причины пожара выясняются. На месте продолжают работать спасатели.

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