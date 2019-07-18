Жуткая авария в Саратове унесла жизнь 47-летней женщины. На записи с камеры наблюдения хорошо видно, как она пытается перейти дорогу. За троллейбусом просто не замечает, как в левом ряду на огромной скорости несется легковушка.

Очевидно, водитель хотел проскочить на желтый, а потому только сильнее нажал на газ. От чудовищного удара пострадавшая буквально влетела в салон автобуса через лобовое стекло. Шансов выжить у нее не было, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Серьезные травмы получил и водитель отечественного универсала. Его доставили в больницу. Все обстоятельства ДТП еще предстоит установить следователям. Но уже ясно: виновник серьезно превысил скорость. Вероятнее всего, сразу после клиники он попадет в следственный изолятор.

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