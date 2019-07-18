Девять человек погибли, 60 получили ранения в результате взрыва перед зданием управления полиции в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщает агентство Пажвак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее представитель полиции Джамал Насир Баракзай сообщил РИА Новости, что перед зданием управления взорвался автомобиль. По его словам, атака была организована боевиками радикального движения "Талибан".

Телеканал 1TV сообщил, что радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.

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