Американский миллиардер Рэй Далио видит основания для вложений в золото, поскольку центральные банки ужесточают монетарную политику, что может вскоре вызвать "сдвиг парадигмы" в инвестировании. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, написал в сообщении на сайте LinkedIn, что большинство инвесторов вкладывают средства в акции и другие активы, которые имеют доход, подобный акциям. В результате слишком много людей держат эти типы ценных бумаг и могут столкнуться с уменьшением прибыли.



"Я думаю, что такие инвестиции вряд ли принесут хороший доход и что по мере того, как деньги будут обесцениваться, а внутренние и международные конфликты усиливаться, выгоднее всего будут вложения в другие активы, например золото", - заявил основатель Bridgewater Associates.



"Кроме того, по причинам, которые я объясню в ближайшем будущем, большинство инвесторов недооценивают такие активы, а это означает, что если бы они просто хотели иметь более сбалансированный портфель для снижения риска, у них было бы больше активов такого рода. По этой причине я считаю, что было бы полезно как снизить риск, так и повысить доходность, а для этого стоит рассмотреть возможность добавления золота в свой портфель", - отметил Далио.

Участники рынка ждут заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится 30-31 июля. Ожидается, что ФРС снизит базовую процентную ставку по крайней мере на четверть пункта.



После кризиса ФРС и центробанки многих других стран удерживали процентные ставки на низком уровне и использовали такие меры, как количественное смягчение или покупка облигаций и других финансовых активов, что в свою очередь помогло держателям финансовых активов.



ФРС приступила к нормализации денежно-кредитной политики. Однако, как сообщали "Вести.Экономика", в последнее время чиновники центробанка отмечают "существенное увеличение рисков и факторов неопределенности" для дальнейшего развития экономики США. В связи с этим усилились ожидания относительно смягчения политики в краткосрочной перспективе.



"Я считаю, что монетизация долга и обесценивание валюты в конечном итоге возрастет, что снизит ценность денег и реальную доходность для кредиторов и проверит, насколько далеко инвесторы позволят центральным банкам зайти в обеспечении отрицательной реальной доходности, прежде чем они начнут переходить к инвестированию в другие активы", - написал Далио.



Он добавил, что не уверен в сроках "сдвига парадигмы" в инвестировании, но считает, что этот сдвиг "приближается и будет иметь большое влияние на то, как будет выглядеть следующая парадигма".

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