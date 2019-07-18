Один из крупнейших в мире алмазных концернов De Beers принял решение сократить производство в текущем году из-за переизбытка драгоценных камней на рынке. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание указывает, что семейные компании, которые преобладают в индустрии огранки и полировки камней, пытаются заработать на фоне низких продаж. Это привело к падению спроса на необработанное сырье, которое De Beers добывает в Африке.

В результате продажи компании в текущем году сократились на 500 миллионов долларов по сравнению с 2018 годом. De Beers уже пошла на уступки покупателям: в частности, им разрешили сокращать число запланированных к приобретению бриллиантов и откладывать согласованные сделки.

В конце июня Bloomberg сообщал, что продажи De Beers продолжили падать из-за того, что спрос на камни остается слабым, в то время как поставки более мелких и дешевых камней остаются на высоком уровне. Исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) уточнял, что спрос покупателей на ювелирные изделия с бриллиантами в США остался стабильным. "Более сложные условия в Китае и более высокие, чем обычно, запасы камней у огранщиков привели к осторожному подходу к покупкам алмазного сырья", - объяснил он.

Ранее в июле австралийско-британский концерн Rio Tinto Group объявил о закрытии крупнейшего алмазного рудника Argyle, где добывалось почти 90 процентов розово-пурпурных драгоценных камней. Закрытие рудника связывают с тем, что изобилие дешевых и мелких камней уменьшило прибыль концерна.

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