Президент США Дональд Трамп задумал ослабить доллар, что в итоге может привести к валютной войне. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство подчеркивает, что более дешевый доллар может стимулировать американскую экономику и, возможно, сыграет на руку Трампу, который собрался идти на второй срок. Между тем манипуляции с валютой могут поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты и спровоцировать валютную войну. В Казначействе США отказались комментировать информацию о возможном ослаблении.

В начале июля Трамп обвинил Европу и Китай в манипулировании своими валютами и пригрозил ответными мерами. Он полагает, что иностранные государства занимаются крупными манипуляциями с валютой и закачивают деньги в систему, чтобы конкурировать с США.

Китай, по мнению Трампа, занижает курс юаня, делая экспорт дешевле, что увеличивает торговый дисбаланс с США. С критикой президент обрушился и на Федеральный резервный фонд. Трамп полагает, что ФРС удерживает ключевую ставку на высоком уровне, что мешает импорту американских товаров.

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