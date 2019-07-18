Армяне перепутали чеченцев с дагестанцами и устроили драку
В Краснодарском крае произошла потасовка с участием жителей Армении и Чечни.
Об этом рассказал первый заммэра Грозного Иса Хаджимурадов на своем YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, инцидент был зафиксирован в поселке Водники. Как уточнил один из пострадавших, конфликт начался после того, как к вышедшим из магазина чеченцам подошли неизвестные и спровоцировали драку.
Хаджимурадов пояснил, что "нападавшие обознались": они искали дагестанцев, которые в нетрезвом состоянии приставали к армянкам.
В региональном управлении МВД России и местном отделе полиции ситуацию комментировать отказались.
Ранее в Сети появились аудиозаписи, на которых один из чеченцев сообщает о 30-40 нападавших и просит помощи у земляков, так как боится повторных столкновений.
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