В Краснодарском крае произошла потасовка с участием жителей Армении и Чечни.

Об этом рассказал первый заммэра Грозного Иса Хаджимурадов на своем YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, инцидент был зафиксирован в поселке Водники. Как уточнил один из пострадавших, конфликт начался после того, как к вышедшим из магазина чеченцам подошли неизвестные и спровоцировали драку.

Хаджимурадов пояснил, что "нападавшие обознались": они искали дагестанцев, которые в нетрезвом состоянии приставали к армянкам.

В региональном управлении МВД России и местном отделе полиции ситуацию комментировать отказались.

Ранее в Сети появились аудиозаписи, на которых один из чеченцев сообщает о 30-40 нападавших и просит помощи у земляков, так как боится повторных столкновений.

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