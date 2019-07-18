Вашингтон ввел новые санкции против пяти граждан Ирана и семи иранских компаний. Об этом заявили в Министерстве финансов США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Четыре человека связаны с Иранской компанией центрифужных технологий, занимающейся разработками в сфере обогащения ядерного топлива.

В черный список попали четыре компании из Китая, еще одна располагается в Бельгии. По утверждению агентства, они имеют отношение к производству сплавов, инженерным разработкам, экспорту и импорту.

24 июня США приняли новый пакет антииранских санкций, направленных в том числе на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. По заявлению президента США Дональда Трампа, меры связаны с тем, что иранская сторона сбила американский беспилотник, "хотя ограничения были бы введены и без этого инцидента". В Тегеране этот шаг Вашингтона назвали "концом дипломатии".

В тот же день американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон готов отменить санкции против Тегерана в случае заключения новой всеобъемлющей сделки по ядерной программе. До этого советник иранского президента Хесамоддин Ашна сообщал, что страна не будет вести переговоры, пока сохраняются санкции.

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