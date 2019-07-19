Муж и жена из штата Джорджия прожили в браке 71 год и умерли в один день, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Герберт Делейгл встретил Мэрилин Фрэнсис в 1947 году в кафе, где она работала официанткой. Позднее он признался, что заходил туда, только чтобы увидеть ее. По его словам, он не мог оторвать от девушки глаз и однажды все-таки решился пригласить ее на свидание в кинотеатр.

Через год они решили сыграть свадьбу. Церемония чуть не сорвалась, потому что пара опоздала на час.

Супруги Делейгл умерли в больнице с разницей в 12 часов. У них осталось шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука. Психиатр Мэтью Лорбор считает, что причиной смерти Мэрилин стала кардиомиопатия такоцубо или "синдром разбитого сердца".

Болезнь приводит к снижению сократимости миокарда (сердечной мышцы) и может быть вызвана сильным стрессом, например, кончиной любимого человека.

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