Около 1 тысячи человек эвакуировали в четверг вечером из административного здания на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, передает Day.Az.

"В одном из технических помещений четырехэтажного административного здания на улице Лодочная произошло короткое замыкание. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены около 1 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что информация о пострадавших не поступала.

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