https://news.day.az/world/1139328.html В Миссисипи кандидат в конгресс штата убил жену и покончил с собой
В Миссисипи кандидат в конгресс штата убил жену и покончил с собой
Кандидат в законодательное собрание штата Миссисипи от Демократической партии убил свою жену и покончил с собой за полмесяца до партийных праймериз, сообщает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным полиции, 43-летний афроамериканец Карл Робинсон во вторник застрелил свою жену прямо на рабочем месте в медицинском центре, где женщина работала в регистратуре. Затем он покончил с собой.
Отмечается, что начинающий политик и его супруга находились в процессе развода. Робинсон подал в суд необходимые документы за полчаса до стрельбы.
Робинсон должен был принять участие в праймериз Демократической партии, запланированных на 6 августа.
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