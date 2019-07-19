Устроивший поджог в известной японской анимационной студии Kyoto Animation заявил, что студия украла его идею нового шедевра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он не уточнил, что именно это была за идея.

Полиция продолжает расследование.

В японском городе Киото сильный пожар на аниме-студии "Kyoto Animation" унес жизни 33 человек.

Утром 18 июля в здание ворвался 41-летний мужчина, он начал распылять бензин, а затем поджег его. Поджигатель выкрикивал "Умри!", когда разливал жидкость.

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