Не менее двух человек погибли пятницу в результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, взрыв произошел рядом со входом в здание Кабульского университета. Еще не менее 10 человек получили ранения, они госпитализированы. Других подробностей не приводится.

Как отмечает агентство, ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

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