Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил, что США, сообщившие об уничтожении иранского беспилотника, сбили собственный дрон, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

"Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник", - написал замглавы МИД в Twitter.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее также заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.

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