Рейс авиакомпании NordWind, задержанный в московском аэропорту Шереметьево из-за задымления на борту, вылетел в Ереван. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

​"N4477 - отправлен в 05:19", - сообщается на сайте аэропорта.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что в самолете сработали датчики задымления после того, как в кабине пилота что-то задымилось. Капитан воздушного судна принял решение посадить самолет. Из-за паники на борту при посадке пострадали восемь человек, двоим из них понадобилась помощь медиков. У остальных синяки и растяжения.

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