Пассажиры, купившие билеты у европейских авиакомпаний, смогут получить компенсацию до 600 евро, если их стыковочный рейс, осуществляемый другим авиаперевозчиком, задерживается более чем на три часа или отменяется. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Lonely Planet.

Ранее претендовать на выплаты в случае задержки рейса могли лишь пассажиры, вылетающие или прибывающие в страны Европы. На прошлой неделе Европейский суд (ECJ) постановил, что теперь компенсацию могут получить и пассажиры, купившие билеты у европейских авиаперевозчиков, если их стыковочные рейсы были задержаны по вине авиакомпаний-партнеров или на совместных рейсах за пределами ЕС. Выплата полагается, даже если авиакомпания, выполняющая вторую часть маршрута, не базируется в Евросоюзе.

Такое решение было принято после того, как 11 пассажиров, купившие билеты у Czech Airlines из Праги в Бангкок через Абу-Даби, ждали вылета стыковочного рейса, выполняемого Etihad Airways, более восьми часов.

Путешественники обратились с жалобой в суд, который постановил, что чешская авиакомпания должна выплатить компенсацию, поскольку билеты продала именно она. Даже если перелет осуществляется несколькими авиакомпаниями, но билеты были куплены через единое бронирование, своевременность доставки пассажира в конечный пункт - ответственность продавца, говорится в постановлении.

Также суд подчеркнул, что авиакомпания ЕС может подать иск и требовать выплату компенсации у перевозчика, допустившего задержку рейса.

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