https://news.day.az/world/1139397.html Свадебный фотограф лишился фотоаппарата ради красивого кадра - ВИДЕО
Свадебный фотограф лишился фотоаппарата ради красивого кадра - ВИДЕО
Фотосессия молодожёнов на фоне прибрежных пейзажей, закончилась утратой дорогостоящей фототехники, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Задумка свадебного фотографа с подкидыванием фотоаппарата над головами молодожёнов, увенчалась полным провалом. Гаджет пролетел мимо рук помощника и, ударившись о землю, развалился на две части.
Приятель фотографа запечатлел провальную фотосессию и опубликовал видеоролик в Fасеbооk.
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