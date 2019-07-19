Фотосессия молодожёнов на фоне прибрежных пейзажей, закончилась утратой дорогостоящей фототехники, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Задумка свадебного фотографа с подкидыванием фотоаппарата над головами молодожёнов, увенчалась полным провалом. Гаджет пролетел мимо рук помощника и, ударившись о землю, развалился на две части.

Приятель фотографа запечатлел провальную фотосессию и опубликовал видеоролик в Fасеbооk.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!