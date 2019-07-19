В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают снижение до нуля квоты на одобренные прошения об убежище в 2020 году. Против такого решения выступают многие политики и государственные деятели. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Politico.

Эта мера пока что обсуждается на закрытых встречах. Известно, что министерство внутренней безопасности США выступает за цифру от трех до 10 тысяч человек. В этом году она составляла 30 тысяч - существенное снижение по сравнению с 45 тысячами в прошлом году.

Пентагон открыто выступает против обнуления квоты: военные заботятся о тысячах иракцев, которые помогали американским войскам во время кампании в Ираке и теперь нуждаются в убежище. Также недовольны такой перспективой и организации, обеспечивающие предоставление убежища, - они заявляют, что это может подорвать доверие к их программам на годы вперед.

Это предложение связывают с миграционным кризисом на южной границе США: к ней в 2018 году выдвинулись тысячи нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Многие из них стали просителями убежища в США. Чтобы сдержать поток людей, Трамп направил на границу войска и пригрозил санкциями Мексике, через территорию которой идут беженцы.

За май 2019 года американские пограничники арестовали более 132 тысяч человек, явившихся с мексиканской стороны: это на треть больше, чем в прошлом месяце, и самый большой месячный показатель с 2006 года. В Вашингтоне ситуацию назвали кризисной.

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