В турецкой провинции Коджаэли девушка получила тяжелые травмы, по непонятной причине выйдя из движущегося автобуса. Водителя временно взяли под стражу.

Как сообщает издание Haberler, момент происшествия попал на установленную в транспортном средстве камеру видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.kg.

На записи видно, что водитель, приближаясь к остановке, заранее открыл двери, хотя автобус все еще двигался. В это время находящаяся в салоне девушка подошла к дверям и быстро вышла из салона.

Попав под колеса транспортного средства, она получила тяжелые травмы, в результате чего скончалась.

По факту случившегося полиция ведет расследование. Водитель автобуса временно заключен под стражу.

В видео журналисты заметили одну странную деталь - прежде чем выйти из автобуса, девушка передала рядом сидящему мужчине что-то, похожее на записку.

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