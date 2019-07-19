Столичные полицейские задержали участников разбойного нападения на перевозчика крупной суммы. Целью преступников было 2,5 млн рублей в сумке. Курьера настигли у входа в подъезд вооруженные люди в балаклавах и белых перчатках. Этот момент попал в объектив камеры наблюдения, стражи порядка смогли в кратчайшие сроки установить налетчиков, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Мужчина не успел зайти в подъезд, как у него из рук вырвали сумку с 2,5 млн рублей. Четверка в черных масках и белых перчатках. Миг, и нет портфеля, набитого деньгами. Только визг шин черной иномарки.

Вычислить нападавших удалось по горячим следам. Гостей они точно не ждали. Пострадавший выполнял заказы по перевозке крупных сумм. При этом подозреваемые в разбойном нападении говорят, что ни про какие миллионы в сумке не слышали и вообще не понимают, о чем идет речь.

Откуда у налетчиков были пистолеты и почему они использовали именно белые перчатки, сейчас пытаются выяснить оперативники.

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