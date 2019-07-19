Британский коллекционер приобрел самый дорогой в истории страны автомобильный номер. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Sun.

Дилер ретро-автомобилей Джон Коллинз отдал за номер "25О" 518 тысяч фунтов стерлингов. Он закрепил его на автомобиле Ferrari 250GT SWB, которая ранее принадлежала рок-музыканту Эрику Клэптону. Стоимость этого спорткара составляет 10 миллионов фунтов стерлингов.

В 2014 году номер "25О" ушел с молотка за 400 тысяч фунтов стерлингов и уже тогда считался самым дорогим проданным знаком в Великобритании.

В мае компания Ferrari представилаSF90 Stradale - самый мощный дорожный автомобиль в своей истории, гибридная силовая установка которого развивает тысячу лошадиных сил. Мощность 8-цилиндрового бензинового двигателя объемом четыре литра составляет 780 лошадиных сил, еще 220 лошадиных сил в сумме развивают три электромотора. Также суперкар получил возможность зарядки от бытовой сети, став первым подзаряжаемым гибридом в истории Ferrari.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!