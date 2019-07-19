https://news.day.az/world/1139549.html В Греции произошло сильное землетрясение - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
-----------
В Греции произошло сильное землетрясение - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
15:59
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 11.13 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километров.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, из-за землетрясения жители Афин покидают здания и выбегают на улицы города.
-----------
16:40
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре