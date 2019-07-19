https://news.day.az/world/1139558.html В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Инцидент произошел в 17.50 по местному времени на заводе в уезде Има городского округа Саньмэнься.
Данных о числе пострадавших и о возможных жертвах пока не поступало, сообщается лишь, что мощность взрыва была достаточно высокой, так как в зданиях в радиусе 3 километров от места ЧП выбило стекла, в некоторых домах взрывной волной вынесло межкомнатные двери.
На место прибыли пожарные, спасатели и медики.
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