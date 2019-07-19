Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина. Ее историей поделилось издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

25-летняя Лорен Фиренца (Lauren Firenza) впервые почувствовала болезненный зуд в руке и шее в сентябре 2018 года, когда выпила бокал вина на ужине с друзьями. Поначалу британка не придала этому значения, но, когда те же симптомы повторились на семейном ужине в декабре того же года, она обратилась к врачу.

После ряда исследований у нее обнаружили злокачественную опухоль на правом легком - лимфому Ходжкина на четвертой стадии. Медики объяснили, что воспаленные лимфатические узлы, зуд и неприятные ощущения в животе после употребления алкоголя - одни из симптомов болезни.

Девушка прошла шесть курсов химиотерапии за три месяца. До начала лечения Фиренца заморозила яйцеклетки, чтобы агрессивная терапия не лишила ее возможности иметь детей в будущем. В июне врачи заявили ей, что опухоли больше нет, однако британке придется пережить еще два курса химиотерапии, чтобы исключить рецидив.

Фиренца призналась, что борьба с болезнью давалась ей непросто, однако она пыталась приободрить себя всеми возможными способами: наряжалась перед началом химиотерапии, сама сбрила себе волосы, забронировала билеты в другую страну на даты после окончания курса лечения. Она советует всем больным онкологическими заболеваниями стараться мыслить позитивно и окружить себя поддержкой близких.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!