Китайский технологический гигант Huawei Technologies сообщил, что более половины подписанных им контрактов на поставку оборудования для 5G было заключено с европейскими операторами, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Компания заключила 50 коммерческих контрактов в сфере 5G по всему миру, из которых 28 были подписаны с европейскими заказчиками, заявила в Брюсселе директор департамента по общественным и правительственным вопросам Huawei Чэнь Лифан.



Компания не раскрывает имена своих партнеров. Основные конкуренты Huawei в области развития сетей 5G, финская Nokia и шведская Ericsson, по состоянию на конец июня заключили 43 и 22 контракта соответственно. ZTE, китайский конкурент Huawei, публично объявила о 25 коммерческих сделках.



Компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями в нескольких развитых странах, поскольку китайские технологические компании находятся под пристальным вниманием Вашингтона. США подозревают их в связях с китайским правительством и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа.

Вашингтон также пытается убедить провайдерские компании стран-союзников прекратить использовать оборудование Huawei. Однако сама компания и китайское правительство отрицают какие-либо нарушения.



Европа, которая в целом сопротивлялась давлению со стороны США, является для Huawei важным рынком, который компания не может позволить себе потерять после серии запретов в Северной Америке и Океании.



В Великобритании Huawei помогает развивать сети 5G для всех четырех крупнейших операторов мобильной связи страны. Однако правительство еще не подтвердило, будет ли китайской технологической компании разрешено строить инфраструктуру 5G, сообщала ранее в этом месяце The Guardian.



После создания британской лаборатории Huawei в марте открыла свою вторую европейскую лабораторию кибербезопасности в Брюсселе.

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