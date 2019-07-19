Более 50 компаний переносят производство из Китая из-за торговой войны
Американские производители персональных компьютеров HP и Dell могут перенести до 30% своего производства ноутбуков из Китая в Юго-Восточную Азию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Apple ранее попросила своих основных поставщиков оценить финансовые последствия переноса от 15% до 30% производственных мощностей из Китая в Индию.
Между тем, японская Nintendo собирается перенести часть производства игровых приставок из Китая во Вьетнам.
Несколько китайских компаний также покидают страну.
Китайский производитель электроники TCL переносит производство телевизоров во Вьетнам, в то время как китайский производитель шин Sailun Tire переносит свою производственную линию в Таиланд.
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