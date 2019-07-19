Землетрясение в Афинах показали в прямом эфире - ВИДЕО
В Афинах местные жители почувствовали целую серию подземных толчков днем 19 июля, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает ТАСС, магнитуда основного толчка достигла 5,1, и за ним последовали семь афтершоков. Представители афинского Геодинамического института пояснили, что самый мощный из них имел амплитуду 3,8.
В городе тряслись стены зданий, жители с тревогой следили за происходящим.
Землетрясение случайно показали в эфире местного телеканала. На кадрах видно, как трясется камера в городе. Однако сотрудники телеканала лишь улыбнулись и продолжили обсуждение темы.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре