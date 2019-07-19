В Афинах местные жители почувствовали целую серию подземных толчков днем 19 июля, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает ТАСС, магнитуда основного толчка достигла 5,1, и за ним последовали семь афтершоков. Представители афинского Геодинамического института пояснили, что самый мощный из них имел амплитуду 3,8.

В городе тряслись стены зданий, жители с тревогой следили за происходящим.

Землетрясение случайно показали в эфире местного телеканала. На кадрах видно, как трясется камера в городе. Однако сотрудники телеканала лишь улыбнулись и продолжили обсуждение темы.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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