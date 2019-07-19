Сонгдо - "умный город" в Южной Корее, построенный на участке площадью 600 гектаров земли, вырытой из Желтого моря, недалеко от аэропорта Сеула Инчхон. Это место, где мусор автоматически всасывается через подземные трубы, где фонарные столбы оснащены датчиками для отслеживания движения и где многоквартирный дом может самостоятельно отправить лифт вниз, чтобы приветствовать жителя, когда зафиксирует прибытие его автомобиля.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на South China Morning Post, этот город был задуман правительством Южной Кореи в конце 1990-х годов, когда планировался аэропорт Инчхон, и стал моделью, которая была многократно воспроизведена по всему миру, передает Day.Az.

Такие высокотехнологичные города, которые едва различимы и часто проектируются и обслуживаются одними и теми же международными консультантами, возникают от Кении до Казахстана.

Индия пообещала построить 100 умных городов, в то время как в Африке 100 млрд долларов было вложено как минимум в 20 проектов. Китай инициировал 500 собственных пилотов "умных городов".

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман в 2017 году объявил о планах построить совершенно новый город под названием NEOM на побережье Красного моря. Стоимость проекта составляет более 500 млрд долларов.

Необходимость создания новых городов очевидна. По подсчетам Организации объединенных наций, к 2050 году 68 процентов населения мира будет жить в городах, что добавит еще 2,5 млрд человек в городские районы, в основном в Азии и Африке.

Однако подавляющее большинство планируемых городов не предназначено для размещения грядущей волны сельских и городских мигрантов. Это инструменты привлечения международных инвестиций.

Часто такие города оказываются катализаторами деградации окружающей среды и социального неравенства.

На южной оконечности Малайзии в "Лесном городе" (Forest City) стоимостью 100 млрд долларов планируется поселить 700 тыс. человек к 2050 году. Однако квартиры здесь непомерно дороги для большинства малазийцев. Для строительства этого "эко-города" требовалось завезти 162 млн кубометров песка, что уже оказало разрушительное воздействие на окружающую морскую среду.

Аналогичная история происходит на западном побережье Африки, где рекламируется "инвестиционная возможность беспрецедентного масштаба" на участке песка, извлеченного из Атлантического океана, у побережья города Лагос на юго-западе Нигерии.

Город Eko Atlantic защищен собственным морским оборонительным барьером из 100 тыс. пятитонных бетонных блоков, получившим название "Великая стена Лагоса". Этот барьер делает Eko Atlantic безопасным местом для богатой нигерийской элиты, в то время как бедные остаются обреченными на проживание в низменных прибрежных районах, где риск разрушительного наводнения и береговой эрозии только увеличился с момента строительства морской стены.

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