https://news.day.az/world/1139652.html Метеорологи признали июнь 2019 года самым жарким в истории
Метеорологи признали июнь 2019 года самым жарким в истории
Средний показатель температуры поверхности Земли в июне 2019 года оказался самым высоким за историю наблюдений, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мать Земля знатно вспотела в прошедшем месяце. Запредельные температуры сделали июнь 2019 года самым жарким на земном шаре", - говорится в сообщении.
Метеорологи уточняют, что температура в июне 2019 была на 1,71 градуса выше, чем средняя за предыдущие годы, которая составляет 15,5 градуса.
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