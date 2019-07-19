Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) заявил, что задержал британский нефтяной танкер за нарушение международного морского права при пересечении Ормузского пролива, сообщает Press TV.

Как отмечается, речь идет о танкере Stena Impero.

Уточняется, что танкер был задержан из-за того, что он якобы нарушил международные нормы.

Ранее сообщалось, что Иран захватил танкер ОАЭ.

Причиной этого стало то, что судно якобы шло под флагом Панамы, когда КСИР принудил экипаж направить корабль в территориальные воды иранского государства.

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