https://news.day.az/world/1139664.html Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе - FOTO
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе - FOTO
Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) заявил, что задержал британский нефтяной танкер за нарушение международного морского права при пересечении Ормузского пролива, сообщает Press TV.
Как отмечается, речь идет о танкере Stena Impero.
Уточняется, что танкер был задержан из-за того, что он якобы нарушил международные нормы.
Ранее сообщалось, что Иран захватил танкер ОАЭ.
Причиной этого стало то, что судно якобы шло под флагом Панамы, когда КСИР принудил экипаж направить корабль в территориальные воды иранского государства.
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