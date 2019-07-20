Власти Соединенных Штатов готовы вступить в переговоры с Ираном без каких-либо предварительных условий. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео после прошедшей в Буэнос-Айресе конференции, посвященной борьбе с терроризмом в Западном полушарии.

"Президент [США Дональд] Трамп дал ясно понять, что мы готовы к переговорам с Тегераном без предварительных условий", - сказал Помпео на пресс-конференции.

"Иран же говорит, что пойдет на это, только если США сделают то или иное", - добавил госсекретарь.

Помпео также прокомментировал опровержение иранских властей сообщения о том, что США сбили беспилотный летательный аппарат Ирана в Ормузском проливе. "Он [БПЛА] упал. [Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад] Зариф или не знал это, или лгал, я не берусь сказать с уверенностью", - сказал он.

В четверг Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе БПЛА Ирана, который, по версии американского военного командования, подлетел к нему слишком близко. По словам президента, иранский аппарат "игнорировал многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю, а также "угрожал безопасности корабля и его экипажа". Зариф в тот же день заявил, что Иран не обладает информацией о якобы сбитом Соединенными Штатами беспилотнике.

Ранее в пятницу Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) распространил видеозапись, сделанную с иранского БПЛА, якобы сбитого американцами 18 июля в Ормузском проливе. Как сообщил иранский телеканал Press TV, на кадрах видно, что иранский дрон выполнил свою миссию в заданном районе и возвратился на базу до прибытия военного корабля ВМС США, с которого он будто бы был сбит.

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