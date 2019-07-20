По меньшей мере 56 человек, включая 21 ребенка, госпитализированы с подозрением на пищевое отравление в городе Эрзинджан на востоке Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в центре города после мероприятий по случаю проводов в армию гостей пригласили на банкет. Спустя короткое время в службы экстренной помощи поступили жалобы людей на высокую температуру, тошноту, головокружение и рвоту, передает Day.Az.

Кареты скорой помощи доставили пострадавших в больницу, где после оказания первой помощи они находятся под наблюдением.

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