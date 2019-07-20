Иранские военные не задерживали судно Mesdar, которое шло под флагом Либерии. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Tasnim.

Собеседник издания уточнил, что Иран ненадолго остановил корабль, чтобы вынести предупреждение о необходимости безопасного судоходства и соблюдения экологических норм. После этого судну разрешили продолжить движение.

Судоходная компания Norbulk Shipping подтвердила, что иранская сторона вынесла кораблю предупреждение и разрешила продолжить путь.

Ранее МИД Великобритании заявил, что иранские военные задержали два танкера - под британским и либерийским флагами. В стране намерены созвать правительственное заседание, чтобы разработать план по освобождению кораблей.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. Корабль задержали за нарушение сразу нескольких правил международного судоходства. На борту судна находятся 23 человека, в том числе трое граждан России.

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