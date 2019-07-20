https://news.day.az/world/1139700.html Необычные облака напугали жителей Барселоны - ВИДЕО
Необычные облака напугали жителей Барселоны - ВИДЕО
Туристы в Барселоне испугались необычного вида облаков и сняли их на видео, выложив в YouTube-канале Caters Clips.
На кадрах видны черные тучи, несущие на себе закрученное белое облако, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Австралиец признался, что в тот момент находился на пляже и очень испугался необычного явления природы. В комментариях некоторые пользователи указали, что наблюдали подобное в Санкт-Петербурге.
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