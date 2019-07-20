Пожар, начавшийся вечером в пятницу на улице Сараланджи, поблизости от парка Победы, перекинулся на территорию парка, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, сигнал о пожаре на покрытой растительностью территории парка поступил в службу спасения "911" в 21:48.

Как передает сайт shamshyan.com, более одного часа несколько боевых расчетов МЧС вместе с оперативной группой Центра медицины катастроф с большим трудом пытаются предотвратить распространение огня в Парке Победы.

Возгорание произошло на территории, прилегающей к монументу "Мать Армения".

Пожару присвоена степень Вызов №2, на место происшествия отбыли шесть боевых расчетов. После этого на место инцидента было отправлено еще два боевых расчета, группа реагирования Национального антикризисного центра и дежурный врач центра медицины катастроф.

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