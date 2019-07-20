В аэропорту нигерийской столицы Лагоса мужчина проник на летное поле и попытался забраться на пассажирский самолет, который ожидал разрешение на взлет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает издание Independent, пилоты Boeing 737 уже запустили двигатели, когда пассажиры сообщили экипажу о неизвестном человеке на крыле самолета. Отчаянный мужчина прошел по нему до фюзеляжа.

Службы безопасности аэропорта задержали нарушителя. Задержанный экстремал объяснил свой поступок желанием улететь в Гану.

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