На cевере Ирака в ходе антитеррористической операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) погиб турецкий военный. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что также ранены шесть турецких военных.

Отметим, что 27 мая ВВС и сухопутные подразделения ВС Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pence ("Лапа").

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.ООН и Евросоюз признали РПК террористической организацией.

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