Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero после его инцидента с иранским рыболовецким судном. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA.

Ранее телеканал Press TV сообщил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил о задержании в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

"Британское судно столкнулось с рыболовецким судном (Ирана), это необходимо расследовать", - приводит агентство слова генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура.

По его словам, рыболовецкие суда подавали британскому танкеру сигнал, однако ответа не получили. После этого они, согласно требованиям, связались с Организацией портов и судоходства и сообщили об инциденте.

По данным агентства, после всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас.

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