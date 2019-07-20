Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.

"На железнодорожном перегоне Собь-Харп (Приуральский район) произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов. Всего в составе находилось 47 вагонов, из них 13 вагонов с углем... Пострадавших и погибших нет", - сказал представитель ведомства.

По его словам, к месту происшествия выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из Республики Коми.

Кроме того, как подчеркнул собеседник агентства, инцидент привел к задержке пассажирских поездов "Лабытнанги - Москва", который направился обратно в пункт отправления, и "Москва - Лабытнанги". В свою очередь поезд "Воркута - Лабытнанги" из-за случившегося отменен, добавили в МЧС.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона пояснил, что сход поезда произошел около полудня по местному времени.

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