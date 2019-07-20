Сотрудники Государственного музея Есенина в Москве утверждают, что заметили привидение рядом со зданием. В доказательство своих слов они приводят записи с камер видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Мистические явления сотрудники музея стали замечать около месяца назад, однако обнародовать видео решили только сейчас.

"Вечерами, когда экскурсии уже завершены и посетителей нет, в здании раздаются непонятные шаги, с полок шкафов ни с того ни с сего падают книги. Позже сотрудник охраны увидела рядом с "Есенин-центром" прогуливающуюся фигуру мужчины в шляпе, точнее, тень", - говорится в публикации на странице музея в Instagram.

На камерах видеонаблюдения тень появлялась регулярно, но сначала сотрудники подумали, что это какое-то погодное явление. Однако вскоре поняли, что их предположения неверны.

"Судя по описанию очевидцев, оно [привидение] здорово напоминает образ поэта Сергея Есенина", - уточняется в посте.

Сотрудники музея Есенина также выразили надежду, что призрак является добрым и не причинит никому вреда

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