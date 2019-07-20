Число жертв взрыва на газоперерабатывающем заводе в городе Саньмэнься китайской провинции Хэнань увеличилось до 12 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее сообщалось о 10 погибших, пяти пропавших без вести и 19 пострадавших.

Взрыв на фабрике в городе Саньмэнься произошел в пятницу в 17:50 по местному времени. По данным СМИ, он не затронул основную зону, где размещены контейнеры с опасными веществами. После инцидента работа завода была полностью остановлена. Ударной волной от взрыва в радиусе трех километров в окнах прилегающих жилых зданий выбило стекла.

На месте происшествия продолжают работать более 270 спасателей и пожарных. По состоянию на 16:00 субботы (12:00 по бакинскому времени) было совершено три раунда поисково-спасательных работ.

Причина инцидента выясняется, ведется следствие.

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