Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил размещение на территории страны дополнительного контингента Вооруженных сил США. Об этом в пятницу сообщило государственное Саудовское агентство печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Размещение американских военнослужащих призвано укрепить безопасность в регионе и усилить сотрудничество между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, информирует агентство, ссылаясь на представителя министерства обороны.

18 июля телеканал CNN сообщил о намерении США отправить на авиабазу в Саудовской Аравии еще 500 военных на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Этот шаг является частью плана США по развертыванию тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке, который в июне одобрил Патрик Шанахан, в то время исполнявший обязанности министра обороны США.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!